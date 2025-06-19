Глава МВС Ігор Клименко, зауважив, що Росія цинічно перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску, навмисно ускладнюючи нам ідентифікацію та породжуючи хаос, передає 24 Канал.

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Родичі окупанта шукають його уже кілька місяців

Україна має факти, що Росія змішує тіла російських військових з тілами українців.

"У нас є встановлені імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів", – написав Клименко.

Одним із трупів виявився Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії (в/ч 35390).

Родичі шукали його з кінця березня. Він зник у районі Новомихайлівки на Донеччині.

Його тіло, яке передали в Україну, було одягнене у російську військову форму. При ньому був паспорт громадянина Росії, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023 і жетон з написом "ВС РОССИИ МТ-146004".

Встановлено особу окупанта, тіло якого передали Україні / Фото Нацполіції

Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб'язковий для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам,

– зауважив Клименко.

Він додав, що платити таки доведеться, адже Україна поверне це тіло, як й інші.

"Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна – з ім'ям та честю, Росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога – не тільки вбивати, а й брехати про смерть", – підсумував глава МВС.