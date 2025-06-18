Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальника бюро судово-медичної експертизи у Чернівецькій області Віктора Бачинського.

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Тіло слугуватиме обмінним фондом

Начальник бюро судово-медичної експертизи у Чернівецькій області розповів, що зверху на російському військовослужбовцеві була українська форма, а під нею – російська.

У нього був жетон на шиї, де був номер і напис "армія російської федерації". Зверху була форма українська, а під нею – російська з прапором. Ремінь був з пряжкою, де була зірка. І російські нашивки,

– розповів Віктор Бачинський у коментарі 24 Каналу.

Тіло окупанта слугуватиме обмінним фондом, як це передбачено домовленостями на рівні урядів.

"Ми його (тіло – 24 Канал) відправили на Вінницю, де їх приймають. З Вінниці їх відправлять у Росію", – додав Віктор Бачинський.

Як писало видання molbuk.ua, тіло цього військовослужбовця пролежало приблизно пів року.

До слова, нещодавно очільник МВС Ігор Клименко розповідав, що ворог передає тіла росіян разом з українцями. Він пояснив, що Росія може робити це навмисно, аби збільшити число переданих тіл та завантажити роботою українських експертів.