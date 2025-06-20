У своєму звіті ISW показав просування окупантів біля Куп'янська, Новопавлівки та Торецька на деяких ділянках, а також успіхи Сил оборони на Сумщині. Висновки та карти Інституту публікує 24 Канал.

Дивіться також В ISW назвали пріоритетний напрямок для Росії на фронті

Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 20 червня

У Курській області росіяни не просунулися вперед, про бої в Бєлгородській інформації не було.

області росіяни не просунулися вперед, про бої в Бєлгородській інформації не було. Українські війська просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи від 18 червня свідчать, що вони відбили позиції на південь від Андріївки, що на північ від міста Суми.

області. Геолокаційні відеозаписи від 18 червня свідчать, що вони відбили позиції на південь від Андріївки, що на північ від міста Суми. На Харківському напрямку окупанти не просувалися, але мали успіхи на Куп'янському . Геолокаційні відео від 17 червня показують їх у південно-західній Кіндрашівці, це на північ від Куп'янська.

. Геолокаційні відео від 17 червня показують їх у південно-західній Кіндрашівці, це на північ від Куп'янська. До Борової, Лимана, Сіверська ворог не просувався, хоча атакував. У місті Часів Яр також без змін.

Як змінилася лінія фронту за 18 – 19 червня / Карти ISW

Варто знати Про що свідчить спроба механізованого штурму Росії біля Костянтинівки: в ISW прокоментували

Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 18 червня показують їх в центральній частині селища Олександро-Калинове, що на північний захід від Торецька.

напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 18 червня показують їх в центральній частині селища Олександро-Калинове, що на північний захід від Торецька. На Покровському напрямку атаки росіян були марними, але на Новопавлівському напрямку вони просунулися. Геолокаційні відео від 18 червня свідчать, що окупанти незначно пройшли на південь від Горіхового, що на південний схід від Новопавлівки.

напрямку вони просунулися. Геолокаційні відео від 18 червня свідчать, що окупанти незначно пройшли на південь від Горіхового, що на південний схід від Новопавлівки. На напрямку Великої Новосілки, на схід від Гуляйполя поблизу Малинівки, на заході Запорізької області тривали обмежені наземні атаки росіян – без успіхів. На Херсонщині також без змін.

Підсумовуючи, ISW вказав, що українські війська просунулися на півночі Сумської області, а російські – поблизу Куп'янська, Торецька та Новопавлівки.

У попередньому звіті ISW писав про просування ворога на півночі Сумської та Харківської областей, а також поблизу міст Часів Яр і Торецьк.