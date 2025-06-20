В своем отчете ISW показал продвижение оккупантов возле Купянска, Новопавловки и Торецка на некоторых участках, а также успехи Сил обороны на Сумщине. Выводы и карты Института публикует 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 20 июня

В Курской области россияне не продвинулись вперед, о боях в Белгородской информации не было.

области россияне не продвинулись вперед, о боях в Белгородской информации не было. Украинские войска продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи от 18 июня свидетельствуют, что они отбили позиции к югу от Андреевки, что к северу от города Сумы.

области. Геолокационные видеозаписи от 18 июня свидетельствуют, что они отбили позиции к югу от Андреевки, что к северу от города Сумы. На Харьковском направлении оккупанты не продвигались, но имели успехи на Купянском . Геолокационные видео от 17 июня показывают их в юго-западной Кондрашовке, это к северу от Купянска.

. Геолокационные видео от 17 июня показывают их в юго-западной Кондрашовке, это к северу от Купянска. К Боровой, Лиману, Северску враг не продвигался, хотя атаковал. В городе Часов Яр также без изменений.

Как изменилась линия фронта за 18 – 19 июня / Карты ISW

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Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи от 18 июня показывают их в центральной части поселка Александро-Калиново, что к северо-западу от Торецка.

направлении. Геолокационные видеозаписи от 18 июня показывают их в центральной части поселка Александро-Калиново, что к северо-западу от Торецка. На Покровском направлении атаки россиян были напрасными, но на Новопавловском направлении они продвинулись. Геолокационные видео от 18 июня свидетельствуют, что оккупанты незначительно прошли на юг от Орехового, что на юго-восток от Новопавловки.

направлении они продвинулись. Геолокационные видео от 18 июня свидетельствуют, что оккупанты незначительно прошли на юг от Орехового, что на юго-восток от Новопавловки. В направлении Великой Новоселки, к востоку от Гуляйполя вблизи Малиновки, на западе Запорожской области продолжались ограниченные наземные атаки россиян – без успехов. На Херсонщине также без изменений.

Подытоживая, ISW указал, что украинские войска продвинулись на севере Сумской области, а российские – вблизи Купянска, Торецка и Новопавловки.

В предыдущем отчете ISW писал о продвижении врага на севере Сумской и Харьковской областей, а также вблизи городов Часов Яр и Торецк.