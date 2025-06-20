В своем отчете ISW показал продвижение оккупантов возле Купянска, Новопавловки и Торецка на некоторых участках, а также успехи Сил обороны на Сумщине. Выводы и карты Института публикует 24 Канал.
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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 20 июня
- В Курской области россияне не продвинулись вперед, о боях в Белгородской информации не было.
- Украинские войска продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи от 18 июня свидетельствуют, что они отбили позиции к югу от Андреевки, что к северу от города Сумы.
- На Харьковском направлении оккупанты не продвигались, но имели успехи на Купянском. Геолокационные видео от 17 июня показывают их в юго-западной Кондрашовке, это к северу от Купянска.
- К Боровой, Лиману, Северску враг не продвигался, хотя атаковал. В городе Часов Яр также без изменений.
Как изменилась линия фронта за 18 – 19 июня / Карты ISW
Стоит знать О чем свидетельствует попытка механизированного штурма России возле Константиновки: в ISW прокомментировали
- Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи от 18 июня показывают их в центральной части поселка Александро-Калиново, что к северо-западу от Торецка.
- На Покровском направлении атаки россиян были напрасными, но на Новопавловском направлении они продвинулись. Геолокационные видео от 18 июня свидетельствуют, что оккупанты незначительно прошли на юг от Орехового, что на юго-восток от Новопавловки.
- В направлении Великой Новоселки, к востоку от Гуляйполя вблизи Малиновки, на западе Запорожской области продолжались ограниченные наземные атаки россиян – без успехов. На Херсонщине также без изменений.
Подытоживая, ISW указал, что украинские войска продвинулись на севере Сумской области, а российские – вблизи Купянска, Торецка и Новопавловки.
В предыдущем отчете ISW писал о продвижении врага на севере Сумской и Харьковской областей, а также вблизи городов Часов Яр и Торецк.