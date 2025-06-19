Ймовірно, це свідчить про те, що ця ділянка фронту для росіян є пріоритетною. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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В ISW прокоментували штурм поблизу Костянтинівки

У звіті ISW йдеться про механізований штурм окупантів чисельністю щонайменше до взводу на Торецькому напрямку 17 червня.

На геолокаційних кадрах видно, що штурмували росіяни на захід від Яблунівки (західніше Торецька). Вони використали щонайменше 3 одиниці бронетехніки та 4 моторизовані транспортні засоби, ймовірно, квадроцикли.

Також журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов 18 червня повідомив, що Росія здійснила посилений механізований штурм поблизу Костянтинівки. Він зазначив, що ЗСУ знищили 15 одиниць важкої техніки та 8 моторизованих транспортних засобів.

Штурм поблизу Костянтинівки: дивіться відео

В ISW зауважили, що російські війська почали здійснювати механізовані штурми рідше з зими 2024 – 2025 років.

Аналітики припускають, що це пов'язано із застосуванням безпілотників Силами оборони та скорочення постачання бронетехніки Росією.

ISW нещодавно спостерігала повідомлення, які свідчать про те, що споживання Росією запасів танків радянської епохи сповільнюється. Російські війська дедалі більше покладаються на цивільні транспортні засоби, квадроцикли та мотоцикли для наступальних операцій, і міністерство оборони Росії у квітні 2025 року розпочало зусилля щодо офіційної інтеграції використання мотоциклів у наступальні операції,

– йдеться у звіті аналітиків.

У ньому зауважується, що російські механізовані наступи на Торецькому напрямку можуть свідчити про те, що Росія має намір надати пріоритет цій ділянці фронту.