Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Foreign Affairs.

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Якою має бути нова стратегія України та партнерів у війні

Видання зазначає, що Україна воює розумно і може змінити хід бою завдяки більшій кількості високоякісних безпілотників, систем ППО, ракет далекого радіуса дії та боєприпасів.

Зі зміною стратегії Україна все ще може виграти війну найближчим часом, якщо і Європа, і Сполучені Штати вирішать надати їй необхідну допомогу,

– вважає автор публікації.

Нова стратегія вимагає фундаментальної зміни підходу Заходу – значне збільшення військової допомоги з більш потужними економічними заходами. Ключовим елементом цієї стратегії є використання 300 мільярдів заморожених російських активів для підтримки України.

Foreign Affairs вважає, що ці кошти можна спрямувати у кілька напрямів:

Інвестиції в оборонну промисловість, зокрема виробництво безпілотників та РЕБ.

Закупівля далекобійного озброєння в Європі: ракети, артилерія, створення виробничих ліній для зміцнення оборони України та НАТО.

Фінансування озброєння з США. Мовиться про системи ППО та високоточну далекобійну зброю, яких Європа наразі не має в достатній кількості.

Захист критичної інфраструктури, такої як розподільчі підстанції та електричні підстанції, та гуманітарні потреби.

Проте аби Україна перемогла недостатньо просто надати зброю. Видання вважає, що західні уряди повинні надати пріоритет угодам про спільне виробництво. Такі домовленості зменшать залежність України від іноземних ланцюгів поставок, зміцнять її внутрішній потенціал. Також важливо, аби партнери надали доступ до власних технологій.