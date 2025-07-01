Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Foreign Affairs.
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Какой должна быть новая стратегия Украины и партнеров в войне
Издание отмечает, что Украина воюет разумно и может изменить ход боя благодаря большему количеству высококачественных беспилотников, систем ПВО, ракет дальнего радиуса действия и боеприпасов.
С изменением стратегии Украина все еще может выиграть войну в ближайшее время, если и Европа, и Соединенные Штаты решат предоставить ей необходимую помощь,
– считает автор публикации.
Новая стратегия требует фундаментального изменения подхода Запада – значительное увеличение военной помощи с более мощными экономическими мерами. Ключевым элементом этой стратегии является использование 300 миллиардов замороженных российских активов для поддержки Украины.
Foreign Affairs считает, что эти средства можно направить в несколько направлений:
- Инвестиции в оборонную промышленность, в частности производство беспилотников и РЭБ.
- Закупка дальнобойного вооружения в Европе: ракеты, артиллерия, создание производственных линий для укрепления обороны Украины и НАТО.
- Финансирование вооружения из США. Речь идет о системах ПВО и высокоточном дальнобойном оружии, которых Европа пока не имеет в достаточном количестве.
- Защита критической инфраструктуры, такой как распределительные подстанции и электрические подстанции, и гуманитарные потребности.
Однако чтобы Украина победила недостаточно просто предоставить оружие. Издание считает, что западные правительства должны предоставить приоритет соглашениям о совместном производстве. Такие договоренности уменьшат зависимость Украины от иностранных цепей поставок, укрепят ее внутренний потенциал. Также важно, чтобы партнеры предоставили доступ к собственным технологиям.