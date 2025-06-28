Деталі заяви німецького канцлера повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для Süddeutsche Zeitung та DW.

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Які деталі повідомив Мерц

Попри заяву Володимира Путіна у рамках економічного форуму у Санкт-Петербурзі щодо його відкритості до контактів з Фрідріхом Мерцом, канцлер Німеччини повідомив, що не планує телефонних розмов з ним.

Він нагадав про візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії у липні 2024 року та телефонну розмову між Володимиром Путіним та колишнім канцлером Олафом Шольцом, наголосивши на наслідках.

Останній візит угорського прем'єр-міністра до Москви Росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго,

– заявив він.

На його думку, президент США демонструє стосовно Путіна дедалі більше скептицизму та стає "критичнішим". За його словами, у Європі однаково оцінюють війну в Україні, і Трамп наближається до подібних висновків.

Фрідріх Мерц розповів, що у нього "хороші зв'язки" з американським президентом, і останній має аналогічну думку, яку висловив у текстовому повідомленні німецькому канцлеру після їхньої зустрічі у Білому домі.

"Трамп явно відчув, що між нами є хімія і що ми можемо добре зрозуміти один одного", – сказав він. Мерц повідомив, що на саміті НАТО Трамп вислухав усі сторони, демонструвавши зацікавленість у порадах та думках.

Утім, він визнав, що Трамп не підтримує частину санкцій через можливі наслідки для американської економіки. Водночас у Сенаті це питання активно обговорюється, і президенту США доведеться визначити остаточну позицію.