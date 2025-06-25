Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі, передає 24 Канал. Європейський союз 26 червня запустить 18-й пакет санкцій проти Росії.

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Росію не зупинити без економічного тиску

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що це частина тиску на Кремль задля початку реальних переговорів про завершення війни.

За його словами, лише європейських обмежень недостатньо – потрібна активна участь США.

Європейський союз займається цим, і завтра, нарешті, дадуть хід 18-му пакету санкцій. Але одного цього пакета не вистачить, ми потребуємо активнішої участі США в санкціях,

– заявив Мерц.

Канцлер також нагадав, що в американському Сенаті найближчими днями розглядатимуть "законопроєкт Грема" – він передбачає санкції для країн та компаній, які купують російські енергоносії. Мерц закликав Дональда Трампа, з яким зустрівся в Гаазі, особисто підтримати ці ініціативи.