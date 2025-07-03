Телефонные переговоры главы Кремля и президента США стартовали около 17:00, передает 24 Канал.

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Трамп и Путин разговаривают

Трамп и Путин прямо сейчас разговаривают. Об этом заявил прессекретарь диктатора Дмитрий Песков около 18:00. Чиновник подчеркнул, что по результатам беседы лидеров Кремль проведет брифинг.

Напомним, что политики разговаривали 14 июня. Разговор 3 июля станет для них шестым с февраля 2025 года.

Кстати, завтра или в ближайшие дни президент Зеленский тоже планирует поговорить с Дональдом Трампом. Прежде всего, он хочет обсудить с коллегой частичное приостановление поставок Украине критически важного вооружения, в том числе ракет для систем Patriot.

Заметим, что 1 июля впервые за три года состоялся телефонный звонок между Путиным и французским президентом Макроном. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, конфликт между Израилем и Ираном, а также ядерную программу Тегерана. Диктатор обвинил Запад в игнорировании интересов безопасности России и подкормке "киевского режима" путем предоставления военной помощи.