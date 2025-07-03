Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Дивіться також Гонка озброєнь повертається: що це означає для України і хто буде в епіцентрі холодної війни 2․0

Коли буде розмова президентів США та Росії

Так, американський президент заявив, що розмова з Путіним розпочнеться о 10:00 за Вашингтоном (17:00 за Києвом). Наприкінці анонсу Трамп додав: "Дякую".

Оригінал допису Трампа про розмову з Путіним / скриншот з Truth Social

Раніше про намір провести розмову заявив і Володимир Путін. Він переконував, що вона стосуватиметься можливості виходу російського продукту на світовий ринок.

Востаннє Трамп і Путін спілкувалися 14 червня. Тоді мова йшла про воєнну ситуацію на Близькому Сході та про Україну.

За данними західних ЗМІ, розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського запланована на п'ятницю, 4 липня. Президенти, ймовірно, обговорять тимчасову зупинку постачання зброї зі США.

Цікаво, що у Вашингтоні стверджують, що це не зупинка і нині вони шукають спосіб підтримати українську оборону.