Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Трамп і Путін проведуть розмову

Російський диктатор Володимир Путін повідомив, що матиме розмову з Дональдом Трампом у четвер, 3 липня. Він зробив відповідну заяву під час презентації російського косметичного бренду, обіцяючи поговорити з американським президентом про можливість виходу російського продукту на світовий ринок.

Однак про що ще говоритимуть президенти – невідомо. Востаннє Трамп і Путін спілкувалися 14 червня. Тоді мова йшла про воєнну ситуацію на Близькому Сході та про Україну. Тоді Володимир Путін привітав Трампа з Днем народження та висловив задоволення від того, що складаються хороші стосунки з лідером США.

Путін у четвер відвідав виставку учасників конкурсу російських брендів "Знай наших". Там російському президенту доповіли, що вантажівки компанії Mobitruck для продажу їжі зараз продаються навіть у США. Путін відреагував на рішення представників США закупити російські вантажівки.

Розумні люди. Те, що потрібно купують,

– зазначив Путін.

Варто зазначити, що Дональд Трамп невдовзі має провести розмову й з президентом Володимиром Зеленським. Президенти, ймовірно, мають обговорити тимчасову зупинку постачання зброї зі США. Вашингтон каже, що допомога не припинятиметься, але зараз шукатимуться кращі варіанти, як її надавати.