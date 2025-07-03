Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Що відомо про майбутню розмову Зеленського і Трампа

США та Україна готують телефонну розмову лідерів країн. Ідея про дзвінок з'явилася у вівторок, 1 липня, коли інформація про паузу в постачанні почала просочуватися у пресу.

США вже сьогодні інформують Україну про це рішення в Києві, і також буде організовано дзвінок між Трампом і Зеленським,

– сказав європейський дипломат.

Він додав, що США заявляють, що це не зупинка і не припинення. Вашингтон, мовляв, шукає найкращий спосіб підтримати українську оборону. Це залишається пріоритетом.

Зеленський прокоментував ситуацію, коли Білий дім оголосив про паузу в постачанні військової допомоги для України. "Зараз на робочих рівнях між Україною та США з'ясовують усі деталі з постачання оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО", – сказав він.

Нагадаємо, що міністр оборони США Піт Гегсет наказав призупинити відправку ракет і боєприпасів до України через стурбованість станом американських арсеналів.

Серед затриманих боєприпасів, зокрема, десятки ракет-перехоплювачів класу "земля-повітря" дальнього радіуса дії Patriot, понад 100 ракет "повітря-земля" Hellfire та десятки переносних ракет класу "земля-повітря" Stinger.