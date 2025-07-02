Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звернення українського президента. Наразі на робочих рівнях з'ясовують усі деталі.

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Як відреагував Зеленський

У середу Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника МЗС Андрія Сибіги. Зокрема, це стосувалося відносин із США.

Зараз на робочих рівнях між Україною та США з'ясовують усі деталі по постачанню оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО,

– сказав президент.

Нагадаємо, зупинку американської військової допомоги також прокоментував генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він зазначив, що "повністю розуміє" прагнення Вашингтона гарантувати першочергове втілення інтересів США у сфері безпеки. Попри це, Україна не зможе в короткостроковій перспективі обійтися без цієї підтримки, зокрема боєприпасів та систем ППО.