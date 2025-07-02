Повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Що відомо про розмову із диппредставником США

Ключовою темою розмови з Гінкелем стало питання оборонної співпраці між Україною та США на тлі загострення російської агресії.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца подякувала США за військову допомогу, надану від початку повномасштабного вторгнення, та наголосила на важливості безперебійного постачання вже виділених оборонних пакетів, зокрема на зміцнення протиповітряної оборони України.

З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру,

– йдеться у повідомленні.

Беца також нагадала, що Україна ще 11 березня заявила про готовність до повного та безумовного припинення вогню, тоді як Росія і далі атакує українські міста, вбиває цивільних і наступає на фронті.

"Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора", – наголосили в МЗС.

Також сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які продовжуються на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть посилення обороноздатності України та пошуку взаємовигідних рішень. Зокрема збільшення тиску на Росію, щоб просувати мирні зусилля.

До слова, у Міноборони повідомили, що Україна не отримувала офіційного повідомлення від США про призупинення поставок зброї. Наразі українська сторона з’ясовує фактичні обставини постачань.