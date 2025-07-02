Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

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У Міноборони зазначили, що обізнані із повідомлення щодо затримки постачання певного озброєння, із раніше виділених пакетів оборонної допомоги від США. Наразі українська сторона зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань.

Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні,

– наголосили у повідомленні.

Також українська сторона запросила телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Про результати цих контактів обіцяють додатково повідомили на рівні Міноборони та МЗС України.

"Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними. Прохання звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел", – підкреслили в Міноборони.