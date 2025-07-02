Сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Что известно о разговоре с диппредставителем США

Ключевой темой разговора с Гинкелем стал вопрос оборонного сотрудничества между Украиной и США на фоне обострения российской агрессии.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца поблагодарила США за военную помощь, предоставленную с начала полномасштабного вторжения, и подчеркнула важность бесперебойной поставки уже выделенных оборонных пакетов, в частности на укрепление противовоздушной обороны Украины.

С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только побуждать агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира,

– говорится в сообщении.

Беца также напомнила, что Украина еще 11 марта заявила о готовности к полному и безусловному прекращению огня, тогда как Россия и дальше атакует украинские города, убивает гражданских и наступает на фронте.

"Украина поддерживает мирные усилия и позицию США о необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и подчеркивает необходимость принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора", – отметили в МИД.

Также стороны обсудили консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются на всех уровнях, и дальнейшие контакты между Украиной и США, которые будут способствовать усилению обороноспособности Украины и поиска взаимовыгодных решений. В частности увеличение давления на Россию, чтобы продвигать мирные усилия.

К слову, в Минобороны сообщили, что Украина не получала официального уведомления от США о приостановлении поставок оружия. Сейчас украинская сторона выясняет фактические обстоятельства поставок.