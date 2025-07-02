Таким чином американці фактично поставили під загрозу цивільну інфраструктуру України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Як рішення США вплине на здатність України відбивати російські атаки

Журналісти зазначають, що рішення адміністрації Білого дому з’явилося через три дні після одного з найбільших ракетно-дронових ударів росіян по Україні та на тлі ескалації протягом останніх місяців.

Американські високопосадовці кажуть, що серед озброєнь, поставки яких призупинили, – перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot, високоточні артилерійські снаряди та ракети, що запускаються українськими винищувачами F-16.

За їхніми словами, рішення призупинити поставки цих боєприпасів викликане занепокоєнням щодо власної військової готовності Вашингтона, запаси якого нібито вичерпуються.

Ми розраховували на багато з цих систем, як і було обіцяно. Це суттєво впливає на наше планування,

– сказав український чиновник, відповідальний за військову стратегію.

За словами посадовців, з якими говорили журналісти, рішення Пентагону призупиняє передачу Україні:

десятків зенітних ракет PAC-3 для систем Patriot;

десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;

неназвану кількість високоточних артилерійських снарядів;

понад 100 багатоцільових ракет Hellfire та протиповітряних ракет AIM, призначених для використання наземними зенітно-ракетними комплексами NASAMS та винищувачами F-16;

протитанкових гранатометів AT4;

приблизно 250 реактивних снарядів GMLRS, які запускаються установками HIMARS та M270 MLRS.

Видання зауважує, що в Білому домі відмовилися підтвердити, передачу яких саме систем озброєнь було зупинено. Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі заявив, що Пентагон все ще пропонує варіанти військової допомоги Україні, але "вивчає й адаптує свій підхід".

Військовий експерт київського Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк вважає, що "відсутність зенітних ракет Patriot призведе до збільшення кількості успішних російських ракетних ударів по українських містах, що призведе до збільшення жертв серед цивільного населення".

Нагадаємо, що 1 липня Politico повідомило, що Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через занепокоєння щодо низьких запасів зброї США. Там зауважили, що рішення прийняли ще на початку червня. Проте воно набуває чинності лише зараз.