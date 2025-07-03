Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что известно о предстоящем разговоре Зеленского и Трампа

США и Украина готовят телефонный разговор лидеров стран. Идея о звонке появилась во вторник, 1 июля, когда информация о паузе в поставках начала просачиваться в прессу.

США уже сегодня информируют Украину об этом решении в Киеве, и также будет организован звонок между Трампом и Зеленским,

– сказал европейский дипломат.

Он добавил, что США заявляют, что это не остановка и не прекращение. Вашингтон, мол, ищет лучший способ поддержать украинскую оборону. Это остается приоритетом.

Зеленский прокомментировал ситуацию, когда Белый дом объявил о паузе в поставках военной помощи для Украины. "Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО", – сказал он.

Напомним, что министр обороны США Пит Гегсет приказал приостановить отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за обеспокоенности состоянием американских арсеналов.

Среди задержанных боеприпасов, в частности, десятки ракет-перехватчиков класса "земля-воздух" дальнего радиуса действия Patriot, более 100 ракет "воздух-земля" Hellfire и десятки переносных ракет класса "земля-воздух" Stinger.