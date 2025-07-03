Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, передает 24 Канал. Сейчас несколько европейских правительств изучают планы закупки оружия США из своих оборонных бюджетов для предоставления Украине.

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Как Украина изменила тактику

По словам собеседников издания, средства будут зачисляться в новую сумму расходов НАТО на оборону, однако четких обязательств нет. Этот вопрос только обсуждают, поскольку для поставок требуется одобрение американского правительства.

Предполагают, что помешать этому могут ограничения, которые США обычно накладывают на союзников, использующих американское оружие. Например, при Байдене ракеты Британии Storm Shadow не предоставляли Киеву из-за американских деталей.

Украинский чиновник сообщил Politico, что часть переговоров будет сосредоточена на вопросе получения соответствующих разрешений. Впрочем, как пишет издание, пока точно неизвестно, согласятся ли США на вышеупомянутые запросы.

В то же время сообщается, во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом идею отправки большего количества оборонительного оружия в Киев восприняли положительно.

Человек, непосредственно проинформирован о встрече, охарактеризовал ее как "действительно позитивную", отметив, что Трамп, видимо, был "сочувствующим" и "понимающим". Другой человек, проинформирован об обмене мнениями между двумя лидерами, сказал, что он был "продуктивным" и прошел "очень, очень хорошо,

– говорится в статье.

В Politico отмечают, что еще на этой неделе помощь от США поступала в Украину через Польшу и, по словам одного из представителей администрации, должна была продолжаться еще несколько месяцев, в зависимости от размера каждого пакета.

Отмечается, что запланированные пакеты были похожи по составу на предыдущие, в частности с артиллерийскими снарядами, стрелковым оружием и ракетами ПВО, но неожиданное приостановление поставок создало некоторую неопределенность.

"Учитывая тот факт, что некоторые виды оружия, которые имеют для нас критически важное значение, не производятся ни кем в демократическом мире, кроме США, мы вместе с нашими европейскими партнерами готовы их приобрести", – сказал украинский источник.