Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, коментуючи в етері 24 Каналу результати розмови між Макроном і Путіним, зазначив, що головні бажання Путіна не стосуються територій.

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В чому криється стратегічна ціль Путіна

Інтерес, де проляже російсько-український кордон, для очільника Кремля, на думку голови центру політичних студій – другорядний. Куди важливіше для Путіна чи буде Київ перебувати у стійкій взаємодії з Заходом після завершення війни.

"Уявімо, що Україна в позаконституційний спосіб відмовилась від цих територій, тоді буде ситуація, де все одно та Україна, яка залишиться під контролем уряду, матиме тісні безпекові зв'язки з Заходом, буде вікно можливостей для вступу в НАТО, потужна оборонна промисловість, західні інвестиції в український ВПК", – озвучив Божко.

Якщо буде така ситуація, то Росію навіть наявність в неї Криму і чотирьох українських областей не влаштовуватиме. Божко зауважив на тому, що інтерес Кремля полягає у тому, аби нав'язати Україні такий договір, який ліквідує її суверенність у безпекових питаннях.

Тобто можливість самостійно обирати собі союзників, в тому числі на Заході. Росія хоче змусити Україну та Захід публічно розписатися в тому, що всі їхні безпекові зв'язки розриваються назавжди,

– пояснив Божко.

Це набагато серйозніше, ніж питання про контроль за певними територіями. Тому що Путін хоче забрати в України можливість протидіяти наступним хвилям російської агресії, які можуть статися через певний період. Тоді уряд в Києві може опинитися абсолютно безсилим. Саме в цьому, як підсумував Божко, криється стратегічний інтерес Росії. Він підкреслив, що суттєвих зрушень на переговорах у Стамбулі, окрім обміну полоненими, наразі немає і навряд чи вони будуть.