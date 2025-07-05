Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, комментируя в эфире 24 Канала результаты разговора между Макроном и Путиным, отметил, что главные желания Путина не касаются территорий.

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В чем кроется стратегическая цель Путина

Интерес, где проляжет российско-украинская граница, для главы Кремля, по мнению главы центра политических студий – второстепенный. Куда важнее для Путина будет ли Киев находиться в устойчивом взаимодействии с Западом после завершения войны.

"Представим, что Украина внеконституционным способом отказалась от этих территорий, тогда будет ситуация, где все равно та Украина, которая останется под контролем правительства, будет иметь тесные связи по безопасности с Западом, будет окно возможностей для вступления в НАТО, мощная оборонная промышленность, западные инвестиции в украинский ВПК", – озвучил Божко.

Если будет такая ситуация, то Россию даже наличие у нее Крыма и четырех украинских областей не будет устраивать. Божко отметил, что интерес Кремля заключается в том, чтобы навязать Украине такой договор, который ликвидирует ее суверенность в вопросах безопасности.

То есть возможность самостоятельно выбирать себе союзников, в том числе на Западе. Россия хочет заставить Украину и Запад публично расписаться в том, что все их связи по безопасности разрываются навсегда,

– объяснил Божко.

Это гораздо серьезнее, чем вопрос о контроле за определенными территориями. Потому что Путин хочет забрать у Украины возможность противодействовать следующим волнам российской агрессии, которые могут произойти через определенный период. Тогда правительство в Киеве может оказаться абсолютно бессильным. Именно в этом, как подытожил Божко, кроется стратегический интерес России. Он подчеркнул, что существенных сдвигов на переговорах в Стамбуле, кроме обмена пленными, ныне нет и вряд ли они будут.