Кроме военных, также освободили гражданских украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Коордштаб.
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Кого вернули в рамках обмена 4 июля
На этот раз из российского плена домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил специальных операций, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Это солдаты, сержанты, а также офицеры. Они защищали Украину на Донецком, Харьковском, Луганском и Херсонском направлениях.
Самому молодому освобожденному воину всего 20 лет, а самому старшему – 59.
Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство освобожденных находилась в плену более 3 лет,
– рассказали в Коордштабе.
Также домой удалось вернуть незаконно осужденных и лишенных свободы гражданских украинцев.
Все пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.