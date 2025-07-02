Дмитрий Лубинец рассказал, что враг прибегает к таким психологическим практикам не впервые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию омбудсмена.

Смотрите также В рамках обмена "1000 на 1000" Украина вернула России лиц, эвакуированных из Курской области

Россия устраивает фейковые обмены

Россия вывозит украинских пленных из мест содержания под предлогом обмена, а потом возвращает, утверждая, что "Украина отказалась". По словам Дмитрия Лубинца, некоторым из них даже предлагают российский паспорт и службу в армии оккупанта.

Российская сторона часто блокирует обменный процесс, передает омбудсмен. Она это делает с целью дискредитации Украины в глазах самих пленных. Враг делает все, чтобы сделать, что это, мол, украинская власть не хочет возвращать своих защитников.

Хочу откровенно сказать, что это не так. Как человек, который непосредственно участвует в процессе переговоров, возвращения украинских военнопленных, мы постоянно передаем большие списки и поднимаем вопрос об отдельных категориях,

– подчеркнул омбудсмен.

Также Лубинец обратил внимание на то, что некоторые посылки из дома часто или не доходили до пленных, или приходили изуродованными.

К слову, Украина передала России эвакуированных из Курской области во время обмена "1000 на 1000". С начала полномасштабной войны в целом произошло 65 обменов.