Дмитро Лубінець розповів, що ворог вдається до таких психологічних практик не вперше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію омбудсмена.

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Росія влаштовує фейкові обміни

Росія вивозить українських полонених із місць утримання під приводом обміну, а потім повертає, стверджуючи, що "Україна відмовилася". За словами Дмитра Лубінця, деяким з них навіть пропонують російський паспорт і службу в армії окупанта.

Російська сторона часто блокує обмінний процес, передає омбудсмен. Вона це робить з метою дискредитації України в очах самих полонених. Ворог робить все, аби удати, що це, мовляв, українська влада не хоче повертати своїх захисників.

Хочу відверто сказати, що це не так. Як людина, яка безпосередньо бере участь в процесі перемовин, повернення українських військовополонених, ми постійно передаємо великі списки та порушуємо питання щодо окремих категорій,

– наголосив омбудсмен.

Також Лубінець звернув увагу на те, що деякі посилки з дому часто або не доходили до полонених, або приходили понівеченими.

До слова, Україна передала Росії евакуйованих із Курської області під час обміну "1000 на 1000". Від початку повномасштабної війни загалом відбулося 65 обмінів.