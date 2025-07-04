Окрім військових, також звільнили цивільних українців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Коордштаб.

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Кого повернули у межах обміну 4 липня

Цього разу з російського полону додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Це солдати, сержанти, а також офіцери. Вони захищали Україну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках.

Наймолодшому звільненому воїну лише 20 років, а найстаршому – 59.

Серед визволених сьогодні знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки,

– розповіли у Коордштабі.

Також додому вдалося звільнити незаконно засуджених та позбавлених свободи цивільних українців.

Усі пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.