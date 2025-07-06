Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Україна повертає полонених

У межах цих етапів вдалося повернути сотні українців, більшість з яких перебували у неволі понад 3 роки.

Ми продовжуємо, і працюватимемо, доки не повернемо кожного, усіх без винятку,

– написав президент.

Президент зазначив, що серед визволених є молоді люди, поранені, тяжкохворі та ті, кого вважали зниклими безвісти. Зокрема, це захисники Маріуполя, а також воїни, які боронили Україну на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та в Київській області.

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Зеленський наголосив, що такий результат став можливим завдяки злагодженій роботі української команди. Вона працює по кожному прізвищу і намагається обміняти "всіх на всіх".

До слова, 4 липня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Повернулися бійці Збройних Сил, Нацгвардії, прикордонники, представники Держспецтранспорту, а також цивільні.