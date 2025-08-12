Політики також обговорили двосторонні відносини між країнами, регіональні та глобальні питання, зокрема, переговори між Україною та Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського та пресслужбу адміністрації Ердогана.

Що відомо про розмову Зеленського та Ердогана?

За словами Зеленського, Ердоган чітко заявив, що будь-які переговори без України не принесуть сталого миру та підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини.

У пресслужбі турецького президента зазначили, що вірять: створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах відкриє шлях до саміту.

Зеленський зазначив, що імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій. Він також додав, що українська сторона готова до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну.

У нас завжди дружні та змістовні розмови, відчуваємо й дуже цінуємо таке щире й тепле ставлення Туреччини та всього турецького народу до наших людей. Обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз,

– повідомив Зеленський.

Він також подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, посередницьку роль Туреччини під час зустрічей із російською стороною у Стамбулі та запросив Ердогана приїхати до України з візитом.

Окрім цього, лідери країн обговорили заходи на найвищому рівні, які Київ готує під час Генасамблеї ООН. За словами Зеленського, держави спільно працюють над участю Туреччини.

Нагадаємо, що Ердоган висловив впевненість у тому, що мирна угода між Україною та Росією буде підписана у Туреччині. Він також заявив про готовність своєї країни надати майданчик для зустрічі лідерів та мирних переговорів, наголошуючи на важливості завершення війни.