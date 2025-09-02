Після цього, спілкуючись з журналістами на борту літака 2 вересня, Ердоган сказав, що політики не готові до зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Що сказав Ердоган про зустріч Путіна і Зеленського?

У агентстві зазначають, що в КНР турецький лідер зустрівся з Путіним, а потім зателефонував Зеленському. Він заявив, що вважає позитивними підходи як Зеленського, так і Путіна.

Коли ми сказали: "Може бути спроба продовжити стамбульський процес у Туреччині", він був у точці "чому б і ні" з цього питання. Однак вони поки що до цього не готові,

– цитує Ердогана Milliyet.

Водночас президент Туреччини зазначив, що переговори між офіційними особами України та Росії у Стамбулі, які відбулися раніше, показали, що шлях до миру залишається відкритим. На думку Ердогана, справедливий і міцний мир буде досягнуто шляхом зміцнення платформи для переговорів без виключення будь-яких сторін.

За його словами, якщо сторони віддаватимуть перевагу переговорам, а не конфлікту, миру, а не війні, то зможуть "повністю відкрити вікно можливостей, яке прочинилося".

Турецький лідер заявив, що Анкара виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на мир на конкретні результати. Він також зазначив, що будь-яка ініціатива в кінцевому підсумку повинна розглядатися на рівні лідерів, хоча умови для цього поки не створені.

