Окремою темою стало обговорення мирного процесу між Києвом та Москвою, а також ситуація у Чорному морі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію пресслужби турецького президента у соцмережі Х.
Про що говорили Рютте й Ердоган?
Генеральний секретар НАТО та президент Туреччини під час розмови, за даними пресслужби, обговорили "останні події" щодо мирного процесу між Україною та Росії. Наголосили на ролі Туреччини у цьому процесі та безпеці Чорного моря.
Крім того, згідно з оприлюдненою інформацією, Марк Рютте та Реджеп Ердоган погодилися стосовно вагомого внеску Туреччини, яка є "однією з найважливіших країн НАТО, у мирний процес та щодо тісної координації".
Президент Ердоган та Генеральний секретар НАТО Рютте також обмінялися думками щодо життєздатних та стійких гарантій безпеки,
– резюмували у повідомленні.
Яка роль Туреччини у врегулюванні?
Нещодавно Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Під час неї Ердоган заявив, що готовий організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччині.
Раніше Ердоган висловив упевненість у тому, що мирна угода між Україною та Росією буде підписана у Туреччині. Він також заявив про готовність своєї країни надати майданчик для зустрічі лідерів та мирних переговорів.
Також до того Реджеп Ердоган заявив, що може поговорити з Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, щоб обговорити можливість проведення зустрічі чотирьох лідерів разом із Володимиром Зеленським.
Посол України в Туреччині Наріман Джелял вважає, що Туреччина наразі виконує роль фасилітатора в мирних переговорах між Україною та Росією. Стамбул виступає майданчиком для мирних переговорів.