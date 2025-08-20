Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу НАТО.
Де саме відбудеться саміт НАТО у 2026 році?
Марк Рютте оголосив, що саміт НАТО 2026 року відбудеться 7 та 8 липня 2026 року в президентському комплексі Бештепе (Кюлліє) в Анкарі, Туреччина.
Генеральний секретар Альянсу подякував турецькій стороні за проведення цієї важливої зустрічі.
Туреччина є сильним союзником НАТО вже понад 70 років. Ця країна робить неоціненний внесок у нашу спільну безпеку. На нашому наступному саміті лідери продовжать робити НАТО сильнішим, справедливішим та міцнішим Альянсом, який готовий реагувати на критичні виклики безпеці,
– заявив Рютте.
Пресслужба заявляє, що це вже другий раз, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО. Перший раз був у 2004 році у Стамбулі.
Саміти НАТО збирають лідерів країн-членів для ухвалення рішень з важливих питань, що стоять перед Альянсом.
Яким був саміт НАТО 2025?
Саміт НАТО у 2025 році проходив у місті Гаага, що в Нідерландах. Зустріч відбулася 24 та 25 червня, на неї приїхали всі лідери Альянсу, включно з президентом США Дональдом Трампом, а також Президент України Володимир Зеленський.
На цьому саміті НАТО погодило новий оборонний план, що передбачає інвестування 5% ВВП на безпеку до 2035 року. Водночас у декларації з саміту формулювання щодо Росії стали м'якішими, а згадок про "вторгнення" чи "агресію" – не було. Причиною такого підходу припускали побоювання Дональда Трампа щодо впливу жорстких слів на його можливі переговори з Кремлем.
Україна у декларації згадувалася як елемент загальної безпеки НАТО. А внески на підтримку нашої держави враховуються у загальних оборонних видатках Альянсу. Також у 2029 році передбачено перегляд курсу України в НАТО залежно від геополітичної ситуації.
Варто зазначити, що прямо про членство України в НАТО в цій декларації не згадали. Однак генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що членство нашої держави в блоці є незворотним, а союзники продовжуватимуть підтримувати Київ у боротьбі за свободу та мир.