Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Где именно состоится саммит НАТО в 2026 году?
Марк Рютте объявил, что саммит НАТО 2026 года состоится 7 и 8 июля 2026 года в президентском комплексе Бештепе (Кюллие) в Анкаре, Турция.
Генеральный секретарь Альянса поблагодарил турецкую сторону за проведение этой важной встречи.
Турция является сильным союзником НАТО уже более 70 лет. Эта страна вносит неоценимый вклад в нашу общую безопасность. На нашем следующем саммите лидеры продолжат делать НАТО сильнее, справедливым и крепким Альянсом, который готов реагировать на критические вызовы безопасности,
– заявил Рютте.
Пресс-служба заявляет, что это уже второй раз, когда Турция будет принимать саммит НАТО. Первый раз был в 2004 году в Стамбуле.
Саммиты НАТО собирают лидеров стран-членов для принятия решений по важным вопросам, стоящих перед Альянсом.
Каким был саммит НАТО 2025?
Саммит НАТО в 2025 году проходил в городе Гаага, в Нидерландах. Встреча состоялась 24 и 25 июня, на нее приехали все лидеры Альянса, включая президента США Дональда Трампа, а также Президент Украины Владимир Зеленский.
На этом саммите НАТО согласовало новый оборонный план, предусматривающий инвестирование 5% ВВП на безопасность до 2035 года. В то же время в декларации с саммита формулировки по России стали мягче, а упоминаний о "вторжении" или "агрессии" – не было. Причиной такого подхода предполагали опасения Дональда Трампа относительно влияния жестких слов на его возможные переговоры с Кремлем.
Украина в декларации упоминалась как элемент общей безопасности НАТО. А взносы на поддержку нашего государства учитываются в общих оборонных расходах Альянса. Также в 2029 году предусмотрено пересмотр курса Украины в НАТО в зависимости от геополитической ситуации.
Стоит отметить, что прямо о членстве Украины в НАТО в этой декларации не упомянули. Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что членство нашего государства в блоке является необратимым, а союзники будут продолжать поддерживать Киев в борьбе за свободу и мир.