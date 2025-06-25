Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАТО.

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Пункт первый – приверженность статье 5

В первом пункте декларации страны-члены НАТО подтвердили непоколебимую приверженность принципу коллективной обороны.

Мы вновь подтверждаем нашу железную преданность коллективной обороне, как закреплено в статье 5 Вашингтонского договора, в которой говорится, что нападение на одного из членов Альянса является нападением на них всех,

– отмечается в документе.

Страны подчеркнули, что остаются едиными в защите свободы, демократии и миллиарда граждан Альянса.

Пункт второй – 5% ВВП на оборону

Во втором пункте отмечается, что все страны обязуются постепенно довести оборонные расходы до 5% ВВП до 2035 года.

"Это включает основные оборонные требования и расходы, связанные с безопасностью, для гарантии соблюдения обязательств по Статье 3", – отмечают члены НАТО

Цель – иметь достаточно сил, ресурсов, инфраструктуры и возможностей для сдерживания, обороны, урегулирования кризисов и сотрудничества.

Пункт третий – структура расходов и поддержка Украины

Третий пункт детализирует, как будут распределяться эти 5% ВВП:

3,5% – на армию, технику, оперативные способности;

1,5% – на киберзащиту, инфраструктуру, инновации и оборонную промышленность.

Отдельно указано: прямые взносы на поддержку Украины будут учитываться в общих оборонных расходах. "Безопасность Украины способствует безопасности Альянса". Также в 2029 году предусмотрен пересмотр курса в зависимости от геополитической ситуации.

Пункт четвертый – трансатлантическая промышленность

Четвертый пункт посвящен развитию сотрудничества в оборонной промышленности между странами НАТО.

Участники саммита договорились:

убрать барьеры в торговле оружием;

стимулировать совместное производство;

поддерживать инновации и новые технологии.

"Мы привлечем новейшие технологии и дух инноваций для продвижения нашей коллективной безопасности".

Пункт пятый – будущие саммиты

В последнем пункте декларации говорится о выражении благодарности Нидерландам за проведение саммита и объявили места следующих встреч:

2026 год – Турция

после этого – Албания

Украина прямо упоминается в декларации. Это четкий сигнал, что ее оборона является элементом общей безопасности НАТО. Также учет взносов в поддержку Украины в общем бюджете Альянса может стать основанием для дополнительных программ поставок вооружений.