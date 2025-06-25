Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАТО.
Смотрите также В итоговом заявлении после саммита НАТО не упомянули о будущем членстве Украины в Альянсе
Пункт первый – приверженность статье 5
В первом пункте декларации страны-члены НАТО подтвердили непоколебимую приверженность принципу коллективной обороны.
Мы вновь подтверждаем нашу железную преданность коллективной обороне, как закреплено в статье 5 Вашингтонского договора, в которой говорится, что нападение на одного из членов Альянса является нападением на них всех,
– отмечается в документе.
Страны подчеркнули, что остаются едиными в защите свободы, демократии и миллиарда граждан Альянса.
Пункт второй – 5% ВВП на оборону
Во втором пункте отмечается, что все страны обязуются постепенно довести оборонные расходы до 5% ВВП до 2035 года.
"Это включает основные оборонные требования и расходы, связанные с безопасностью, для гарантии соблюдения обязательств по Статье 3", – отмечают члены НАТО
Цель – иметь достаточно сил, ресурсов, инфраструктуры и возможностей для сдерживания, обороны, урегулирования кризисов и сотрудничества.
Пункт третий – структура расходов и поддержка Украины
Третий пункт детализирует, как будут распределяться эти 5% ВВП:
- 3,5% – на армию, технику, оперативные способности;
- 1,5% – на киберзащиту, инфраструктуру, инновации и оборонную промышленность.
Отдельно указано: прямые взносы на поддержку Украины будут учитываться в общих оборонных расходах. "Безопасность Украины способствует безопасности Альянса". Также в 2029 году предусмотрен пересмотр курса в зависимости от геополитической ситуации.
Пункт четвертый – трансатлантическая промышленность
Четвертый пункт посвящен развитию сотрудничества в оборонной промышленности между странами НАТО.
Участники саммита договорились:
- убрать барьеры в торговле оружием;
- стимулировать совместное производство;
- поддерживать инновации и новые технологии.
"Мы привлечем новейшие технологии и дух инноваций для продвижения нашей коллективной безопасности".
Пункт пятый – будущие саммиты
В последнем пункте декларации говорится о выражении благодарности Нидерландам за проведение саммита и объявили места следующих встреч:
- 2026 год – Турция
- после этого – Албания
Украина прямо упоминается в декларации. Это четкий сигнал, что ее оборона является элементом общей безопасности НАТО. Также учет взносов в поддержку Украины в общем бюджете Альянса может стать основанием для дополнительных программ поставок вооружений.