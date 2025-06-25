Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАТО.

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Пункт перший – відданість Статті 5

У першому пункті декларації країни-члени НАТО підтвердили непохитну прихильність до принципу колективної оборони.

Ми знову підтверджуємо нашу залізну відданість колективній обороні, як закріплено у Статті 5 Вашингтонського договору, в якій йдеться, що напад на одного з членів Альянсу є нападом на них усіх,

– зазначається у документі.

Країни підкреслили, що лишаються єдиними у захисті свободи, демократії та мільярда громадян Альянсу.

Пункт другий – 5% ВВП на оборону

У другому пункті зазначається, що всі країни зобов'язуються поступово довести оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.

"Це включає основні оборонні вимоги та видатки, пов'язані з безпекою, задля гарантії дотримання зобов'язань за Статтею 3", – наголошують члени НАТО

Мета – мати достатньо сил, ресурсів, інфраструктури та спроможностей для стримування, оборони, врегулювання криз і співпраці.

Пункт третій – структура витрат і підтримка України

Третій пункт деталізує, як розподілятимуться ці 5% ВВП:

3,5% – на армію, техніку, оперативні спроможності;

1,5% – на кіберзахист, інфраструктуру, інновації та оборонну промисловість.

Окремо зазначено: прямі внески на підтримку України враховуватимуться у загальних оборонних видатках. "Безпека України сприяє безпеці Альянсу". Також у 2029 році передбачено перегляд курсу залежно від геополітичної ситуації.

Пункт четвертий – трансатлантична промисловість

Четвертий пункт присвячений розбудові співпраці в оборонній промисловості між країнами НАТО.

Учасники саміту домовились:

прибрати бар'єри у торгівлі зброєю;

стимулювати спільне виробництво;

підтримувати інновації та нові технології.

"Ми залучимо новітні технології та дух інновацій для просування нашої колективної безпеки".

Пункт п'ятий – майбутні саміти

В останньому пункті декларації мовиться про висловлювання вдячності Нідерландам за проведення саміту та оголосили місця наступних зустрічей:

2026 рік – Туреччина

після цього – Албанія

Україна прямо згадується у декларації. Це чіткий сигнал, що її оборона є елементом загальної безпеки НАТО. Також врахування внесків на підтримку України в загальному бюджеті Альянсу може стати підставою для додаткових програм постачання озброєнь.