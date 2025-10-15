Участники встречи обсудили усиление оборонных возможностей Альянса, а также дальнейшую поддержку Украины в войне против России. Детали собрал 24 Канал со ссылкой на корреспондентов "Европейской правды".

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Что участники саммита пообещали Украине?

Нидерланды анонсировали предоставление Украине 90 миллионов евро на производство дронов. Об этом заявил глава Минобороны страны Рубен Брекельманс.

Нидерланды делают (для Украины – 24 Канал) больше, чем когда-либо. Несколько дней назад я объявил о 200 миллионах на поддержку противодействия БПЛА. Сегодня я объявил еще один пакет поддержки на 90 миллионов для дронов – как разведывательных, так и ударных,

– сказал Брекельманс.

По его словам, в Нидерландах оценивают, что промышленность Украины все еще имеет способность производить больше, и именно поэтому мы инвестируем еще 90 миллионов для этого.

Литва предоставит 30 миллионов долларов на закупку оружия в рамках инициативы PURL. Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Итак, говоря об Украине, Литва сегодня выделит 30 миллионов долларов для PURL. При необходимости мы можем перечислить эти деньги сегодня, и мы очень надеемся, что следующий пакет будет сформирован как можно скорее,

– подчеркнула она.

Эстония передаст Украине партию беспилотников на десятки миллионов. Об этом сообщил министр обороны Ханно Певкур.

Мы решили дополнительно к тому, что мы уже сделали, что на этой неделе мы также отправим много дронов на сумму в десятки миллионов,

– объяснил Певкур.

Кроме того, Эстония решила присоединиться к Балтийско-Северному пакету в рамках инициативы PURL.

Финляндия также решила присоединиться к инициативе PURL. Об этом рассказал глава финского Министерства обороны Антти Хякканен.

Оборона Украины в значительной степени зависит от конкретных военных поставок из США. США заявили, что финансовая ответственность за войну, которая ведется в Европе, перекладывается на Европу. Поэтому европейские страны теперь должны обеспечить финансирование этих необходимых американских вооружений,

– сказал министр.

Хаяккаен подчеркнул, что Финляндия "возьмет на себя свою долю ответственности".

Кроме того, правительство Норвегии представило проект госбюджета на 2026 год, в котором заложено 70 миллиардов норвежских крон (5,9 миллиардов евро) на военную поддержку Украины.

В оборонном бюджете это находит отражение в двух основных мероприятиях: дальнейшее укрепление вооруженных сил в соответствии с долгосрочным планом и продолжение предоставления значительной военной поддержки Украине,

– пишут в Министерстве обороны страны.

Норвежское правительство предлагает продолжить чрезвычайную поддержку Украины с 2025 года в рамках программы Нансена, с общим бюджетом 85 млрд крон в 2026 году, из которых 70 млрд крон приходится на военную поддержку.

Что известно о встрече в Брюсселе?