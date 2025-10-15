Учасники зустрічі обговорили посилення оборонних можливостей Альянсу, а також подальшу підтримку України у війні проти Росії. Деталі зібрав 24 Канал із посиланням на кореспондентів "Європейської правди".

Дивіться також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Що учасники саміту пообіцяли Україні?

Нідерланди анонсували надання Україні 90 мільйонів євро на виробництво дронів. Про це заявив очільник Міноборони країни Рубен Брекельманс.

Нідерланди роблять (для України – 24 Канал) більше, ніж будь-коли. Кілька днів тому я оголосив про 200 мільйонів на підтримку протидії БПЛА. Сьогодні я оголосив ще один пакет підтримки на 90 мільйонів для дронів – як розвідувальних, так і ударних,

– сказав Брекельманс.

За його словами, у Нідерландах оцінюють, що промисловість України все ще має спроможність виробляти більше, і саме тому ми інвестуємо ще 90 мільйонів для цього.

Литва надасть 30 мільйонів доларів на закупівлю зброї в рамках ініціативи PURL. Про це заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

Отже, говорячи про Україну, Литва сьогодні виділить 30 мільйонів доларів для PURL. За необхідності ми можемо перерахувати ці гроші сьогодні, і ми дуже сподіваємося, що наступний пакет буде сформовано якомога швидше,

– підкреслила вона.

Естонія передасть Україні партію безпілотників на десятки мільйонів. Про це повідомив міністр оборони Ханно Певкур.

Ми вирішили додатково до того, що ми вже зробили, що цього тижня ми також відправимо багато дронів на суму в десятки мільйонів,

– пояснив Певкур.

Крім того, Естонія вирішила приєднатися до Балтійсько-Північного пакета в рамках ініціативи PURL.

Фінляндія також вирішила приєднатись до ініціативи PURL. Про це розповів очільник фінського Міністерства оборони Антті Хякканен.

Оборона України значною мірою залежить від конкретних військових поставок із США. США заявили, що фінансова відповідальність за війну, яка ведеться в Європі, перекладається на Європу. Тому європейські країни тепер повинні забезпечити фінансування цих необхідних американських озброєнь,

– сказав міністр.

Хаяккаен підкреслив, що Фінляндія "візьме на себе свою частку відповідальності".

Крім того, уряд Норвегії представив проєкт держбюджету на 2026 рік, в якому закладено 70 мільярдів норвезьких крон (5,9 мільярда євро) на військову підтримку України.

В оборонному бюджеті це знаходить відображення у двох основних заходах: подальше зміцнення збройних сил відповідно до довгострокового плану і продовження надання значної військової підтримки Україні,

– пишуть у Міністерстві оборони країни.

Норвезький уряд пропонує продовжити надзвичайну підтримку України з 2025 року в рамках програми Нансена, з загальним бюджетом 85 млрд крон у 2026 році, з яких 70 млрд крон припадає на військову підтримку.

Що відомо про зустріч у Брюсселі?