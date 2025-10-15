Головні заяви натовських міністрів оборони, генерального секретаря Альянсу та анонси щодо допомоги Україні – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Альянс планує посилити відповідь на агресію Росії під час зустрічі в Брюсселі, – Гілі
Які заяви робили міністри оборони НАТО у Брюсселі?
Про це у штаб-квартирі НАТО заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. За його словами, кошти спрямують на виробництво розвідувальних і ударних дронів. Кілька днів тому я оголосив про 200 мільйонів підтримки. Сьогодні я повідомлю про ще один пакет на 90 мільйонів євро, Міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО пояснив, що отримання його країною нових винищувачів F-35 не означає, що передача F-16 Україні відбудеться миттєво. F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займає місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну. Але всі F-16, які ми обіцяли, – вони всі будуть у вашій країні. Тут немає жодних сумнівів, За словами міністра оборони Бельгії Тео Франкена, країни НАТО дійсно обговорюють нові правила, які б дозволили легше збивати російські літаки та дрони в разі порушення ними повітряного простору Альянсу. Йдеться також і про протидію кораблям тощо. Так, одна з тем обговорення – це як ми можемо ефективніше реагувати на дрони і бути більш гнучкими, коли йдеться про російську агресію в нашому повітряному просторі. Це правда. І це також стосується правил. У деяких країн є власні правила. У Бельгії – ні. Ми повністю інтегровані в НАТО. Тому для нас рішення ухвалює офіцер НАТО. Але є країни зі своїми правилами – наприклад, Польща, та багато інших. Це також питання суверенітету, тож обговорення непросте, Стратегічна дилема – це не менше війни або більше війни. Стратегічна дилема – це більше болю або менше болю. Тож поки Росія не відчує, що вона зазнає наслідків через свою агресивну війну, яка підриває її здатність розширювати свою військову міць, до того часу все інше – лише розмови, Міністр оборони США Піт Гегсет на спільному виступі з Рютте перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі висловив очікування, що більше країн зроблять ще більше пожертв в ініціативу PURL і купуватимуть більше, аби забезпечити Україну і привести цей конфлікт до мирного завершення. Я також хочу відзначити – це історичний момент і для багатьох інших речей, які відбуваються завдяки тому, що президент зміг зробити в Газі й на всьому Близькому Сході. Я думаю, що світ бачить, що ми маємо президента миру, який прагне цього миру, підтримуючи тих, хто стоїть разом зі Сполученими Штатами та виступає за мир – саме це ми побачили там. І я сподіваюся, що ми зможемо побачити те саме в Україні. Отже, це є фокусом наших зусиль, Міністр оборони Пол Йонсон на питання про збиття російських дронів зазначив, що якщо хтось вторгається у шведський повітряний простір, країна буде захищати свою територію. І це повноваження пілота або командира надводного судна – ухвалювати рішення. І це добре, і ми хотіли б, щоб ця модель також надихала інших діяти так само. У нас сильні й чіткі правила ведення бою, Він також зауважив, що в межах Альянсу є простір для вдосконалення, і він також знає, що головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО у Європі працює над цим дуже тісно. Про приєднання до PURL заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен перед зустріччю міністрів оборони країни НАТО в Брюсселі. Також він сказав, що цього тижня буде пакет допомоги для України від Фінляндії. За його словами, дуже важливо, щоб Україна отримувала американську зброю. Це питання сьогодні не обговорюється, бо воно є двостороннім. Тобто деякі країни хочуть або не хочуть постачати це Україні. Але це не на порядку денному сьогодні, Дозвольте мені звернутися до росіян: якщо вони навмисно спробують щось проти НАТО, у нас є всі засоби та повноваження, щоб захистити кожен дюйм повітряного простору і території НАТО, Він зазначив, що НАТО навчається в України щодо протидії ворожим цілям. "Але якщо подивитись на випадки в Польщі та Естонії – ми діяли саме так, як ви від нас очікуєте: якщо дрон становив загрозу, його збивали; якщо літак МіГ-31 увійшов у повітряний простір Естонії – ми оцінили, що загрози не було, і його вивели за межі простору італійські F-35. Саме так ми тренуємось і готуємось", – зазначив Рютте. На питання, чи може країна-член НАТО сама приймати рішення про збиття дронів, Марк Рютте сказав, що має.
Нідерланди готують пакет військової підтримки для України на 90 млн євро
Усі F-16, які ми обіцяли, прибудуть до України, – міністр оборони Бельгії
Бельгія підтвердила, що НАТО обговорює спрощення процесу збиття дронів та літаків РФ
Росія постійно створює стратегічні дилеми для НАТО, – міністерка оборони Литви
США очікують, що союзники купуватимуть більше зброї для України, – глава Пентагону
У Швеції відповіли, чи збиватимуть російські дрони, якщо ті залетять на їхню територію
Фінляндія приєднається до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України
Рютте відповів, чи настав час, щоб Україна отримала далекобійні наступальні ракети
Рютте звернувся до росіян щодо дронів у небі країн-членів Альянсу
