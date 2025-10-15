Про таке рішення заявив міністр оборони Британії Джон Гілі на початку засідання керівників оборонних структур країн НАТО. Про це повідомляє 24 канал.

Чому Альянс збирається в Брюсселі?

Джон Гілі каже, що країни НАТО мають на меті зміцнити протидію агресії Росії. А вторгнення Путіна на територію країн-союзників НАТО є безрозсудним, небезпечним та абсолютно неприпустимим.

Міністр також наголосив, що не має значення, чи були ці дії Росії навмисними, Путін все одно стежить за реакцією Заходу.

Якщо НАТО буде під загрозою, ми діятимемо. Ми повинні відповісти на його ескалацію нашою силою. Тож сьогодні ми посилюємося разом,

– додав він.

Гілі зазначив, що Британія і надалі продовжуватиме місію НАТО Eastern Sentry, а її винищувачі залишатимуться контролювати повітряний простір Польщі до кінця 2025 року.

Велика Британія нарощує виробництво дронів для України й лише цього року передала близько 100 тисяч безпілотників. А також спільно з Україною розробляє сучасні, вдосконалені перехоплювачі БпЛА.

Що відомо про допомогу Україні від Британії?