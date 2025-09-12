Куди спрямують кошти Великої Британії?

Про це повідомила міністерка закордонних справ Іветт Купер, яка вперше відвідала Київ на своїй посаді, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Великої Британії.

Я наголошую: підтримка з боку Британії непохитна й сильніша, ніж будь-коли, адже ми розуміємо довгострокову загрозу безпеці та стабільності, яку становить російська агресія не лише для України, а й для всієї Європи та для нас у Сполученому Королівстві,

– зазначила Купер.

Допомогу від Великої Британії розподілять за найважливішими напрямками. 100 мільйонів фунтів направлять на такі потреби:

для гуманітарної допомоги населенню у прифронтових регіонах;

на захист найбільш вразливих категорій;

на екстрену підтримку тих, хто найбільше постраждав від російських обстрілів.

Як зазначили в МЗС, ці кошти спрямуються на ремонт критичної інфраструктури – систем водопостачання та теплопостачання, а також на забезпечення засобів до існування та робочих місць.

Ще 42 мільйони фунтів стерлінгів витратять на необхідні ремонти в електромережі та на створення критично важливого захисту інфраструктури в енергетичній та газовій сфері в опалювальний сезон.

Завдяки нашій постійній військовій допомозі, оголошеному фінансуванню, партнерству між Британією та Україною на 100 років і нашому подальшому лідерству в "Коаліції рішучих" ми будемо поруч з Україною, аби досягти справедливого й тривалого миру, а також у дружбі на довгі роки,

– підкреслила Купер.