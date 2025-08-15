Скільки коштів виділяє Норвегія?

Розмір додаткової допомоги від Норвегії складе 1 мільйон крон, що приблизно дорівнює близько 98 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на норвезький уряд.

Дивіться також Зеленський анонсував нові домовленості з партнерами щодо газу для України

Президент Зеленський попросив нас допомогти забезпечити електроенергією та теплом Україну перед новою зимою. Я дуже радий, що ми можемо позитивно відповісти на це прохання,

– заявив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.

Новий транш допомоги додасться до попереднього внеску Норвегії на закупівлю газу, який теж дорівнював 1 мільярду крон. Ті кошти виділили у березні 2025 року.

Кошти, як і раніше, надійдуть в Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку на рахунки компанія "Нафтогаз Україна".

Їх спрямують на закупівлю імпортного газу у західних країн.

Газ використають як для постачання споживачам, так для створення резервів – на випадок подальших атак Росії на газову інфраструктуру України.

Ми беремо на себе частину відповідальності за підтримку України у критичний час. В енергетичній сфері ми вже давно є важливим партнером і продовжимо залишатися ним,

– наголосив Ейде.

Допомогу Україні нададуть в рамках норвезької програми "Нансен". Загалом від 2022 року країна виділила на закупівлю газу для українців 4,6 мільярда крон.

Важливо! Днями "Нафтога" також підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вона дозволить Україні отримати 500 мільйонів євро на закупівлю газу. Вперше кредит вдалося отримати під гарантію Євросоюзу, без потреби державної гарантії України.