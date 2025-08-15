Сколько средств выделяет Норвегия?

Размер дополнительной помощи от Норвегии составит 1 миллион крон, что примерно равно около 98 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на норвежское правительство.

Смотрите также Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами по газу для Украины

Президент Зеленский попросил нас помочь обеспечить электроэнергией и теплом Украину перед новой зимой. Я очень рад, что мы можем положительно ответить на эту просьбу,

– заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

Новый транш помощи добавится к предыдущему взносу Норвегии на закупку газа, который тоже равнялся 1 миллиарду крон. Те средства выделили в марте 2025 года.

Средства, по-прежнему, поступят в Украину через Европейский банк реконструкции и развития на счета компания "Нафтогаз Украины".

Их направят на закупку импортного газа в западных стран.

Газ используют как для поставки потребителям, так для создания резервов – на случай дальнейших атак России на газовую инфраструктуру Украины.

Мы берем на себя часть ответственности за поддержку Украины в критическое время. В энергетической сфере мы уже давно являемся важным партнером и продолжим оставаться им,

– подчеркнул Эйде.

Помощь Украине предоставят в рамках норвежской программы "Нансен". Всего с 2022 года страна выделила на закупку газа для украинцев 4,6 миллиарда крон.

Важно! На днях "Нафтога" также подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития. Оно позволит Украине получить 500 миллионов евро на закупку газа. Впервые кредит удалось получить под гарантию Евросоюза, без необходимости государственной гарантии Украины.