Что говорят в Норвегии?

Так заявление сделал в среду, 12 ноября, министр финансов Йенс Столтенберг, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Министры финансов Евросоюза встретятся в четверг, чтобы обсудить способы предоставления Украине 130 – 140 миллиардов евро (152 – 163 миллиарда долларов):

либо путем заимствований; или, что более вероятно, за счет замороженных российских активов.

Однако Бельгия, на территории которой расположена компания Euroclear (она владеет большинством этих российских активов) выступает против использования замороженных средств. Страна беспокоится, что в конце концов может быть привлечена к ответственности в судебном порядке.

Чтобы снять эту блокаду, некоторые члены норвежского парламента предложили, чтобы суверенный фонд страны – крупнейший в мире, с активами более 2 триллионов долларов – мог выступить гарантом и покрыть потенциальные юридические риски,

Столтенберг – бывший глава НАТО – заявил, что Норвегия (которая не является членом ЕС) уже делает значительный финансовый вклад в поддержку Украины и потенциально может принять участие в планах Союза. Однако не будет предоставлять гарантии самостоятельно.

Были идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму – примерно 1,6 триллиона норвежских крон (159 миллиардов долларов), – но это не вариант,

Инвестируя десятилетиями доходы от нефти и газа в иностранные акции, облигации и другие активы, норвежский фонд благосостояния сейчас равен примерно четырем годовым объемам ВВП страны, что делает его одним из ключевых игроков на мировых финансовых рынках.

Обратите внимание! Согласно правилам фонда, правительство может ежегодно тратить только ожидаемый инфляционно скорректированный доход от инвестиций, который составляет 3% от общей стоимости активов.

Напомним, что Politico уже писало: Еврокомиссия ищет другие пути, чтобы укрепить финансовую стабильность Украины. В Европе активно ищут способ помочь Киеву удерживать оборону против войск России.

Министр финансов Норвегии, Йенс Столтенберг, прибудет в Брюссель в среду для обсуждения финансовых потребностей Киева и других политических вопросов,

Заметьте! Если план "репарационного" займа "провалится", то придется странам придется финансировать Украину из собственных бюджетов.

Почему решение по активам является таким важным?