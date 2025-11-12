Що кажуть у Норвегії?

Так заяву зробив у середу, 12 листопада, міністр фінансів Єнс Столтенберг, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Міністри фінансів Євросоюзу зустрінуться в четвер, аби обговорити способи надання Україні 130 – 140 мільярдів євро (152 – 163 мільярди доларів):

або шляхом запозичень; або, що більш ймовірно, за рахунок заморожених російських активів.

Однак Бельгія, на території якої розташована компанія Euroclear (вона володіє більшістю цих російських активів) виступає проти використання заморожених коштів. Країна непокоїться, що зрештою може бути притягнута до відповідальності в судовому порядку.

Щоб зняти цю блокаду, деякі члени норвезького парламенту запропонували, щоб суверенний фонд країни – найбільший у світі, з активами понад 2 трильйони доларів – міг виступити гарантом і покрити потенційні юридичні ризики,

– йдеться у матеріалі.

Столтенберг – колишній глава НАТО – заявив, що Норвегія (яка не є членом ЄС) вже робить значний фінансовий внесок у підтримку України та потенційно може взяти участь у планах Союзу. Однак не надаватиме гарантії самостійно.

Були ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму – приблизно 1,6 трильйона норвезьких крон (159 мільярдів доларів), – але це не варіант,

– сказав Столтенберг.

Інвестуючи десятиліттями доходи від нафти та газу в іноземні акції, облігації та інші активи, норвезький фонд добробуту нині дорівнює приблизно чотирьом річним обсягам ВВП країни, що робить його одним із ключових гравців на світових фінансових ринках.

Зверніть увагу! Згідно з правилами фонду, уряд може щорічно витрачати лише очікуваний інфляційно скоригований прибуток від інвестицій, який становить 3% від загальної вартості активів.

Нагадаємо, що Politico вже писало: Єврокомісія шукає інші шляхи, аби зміцнити фінансову стабільність України. У Європі активно шукають спосіб допомогти Києву утримувати оборону проти військ Росії.

Міністр фінансів Норвегії, Єнс Столтенберг, прибуде до Брюсселя в середу для обговорення фінансових потреб Києва та інших політичних питань,

– йшлося у матеріалі.

Зауважте! Якщо план "репараційної" позикою "провалиться", то доведеться країнам доведеться фінансувати Україну з власних бюджетів.

Чому рішення щодо активів є таким важливим?