Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що потрібно враховувати усі нюанси. Норвегія не є членом ЄС, а усі дискусії щодо використання російських активів йдуть саме в межах Євросоюзу.

До теми Мільярди для України під питанням: ЄС не може переконати Бельгію

Чого очікувати далі?

Як наголосив Фесенко, Норвегія запропонувала справді проривну ініціативу. Але це варто розглядати як "план В" або ж "план С". Поки що в Євросоюзі не впевнені, чи вдасться подолати спротив Бельгії, яка боїться, що потім Росія буде з нею судитися через використання її активів.

Зверніть увагу! Суверенний фонд Норвегії створили у 1990 році. Вони інвестують доходи від викопного палива. Наразі його обсяг становить понад 1,8 трильйона євро.

Там ніяк не вдається знайти компроміс. Тому ініціатива від Норвегії є дійсно сміливою. Але все ж спершу потрібно працювати над тим, аби Бельгія дозволила скористатися російськими активами.

Найближчі тижні очікуємо на напружені переговори. Спершу там спробують використати російські активи як заставку для репараційної позики. Якщо не вдасться домовитися, то будуть розглядати "план В" чи "план С". В будь-якому випадку маємо подякувати Норвегії за таку ініціативу,

– сказав Фесенко.

Чому Євросоюз ще не використав заморожені російські активи?