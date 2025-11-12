Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что нужно учитывать все нюансы. Норвегия не является членом ЕС, а все дискуссии по использованию российских активов идут именно в пределах Евросоюза.

Чего ожидать дальше?

Как отметил Фесенко, Норвегия предложила действительно прорывную инициативу. Но это следует рассматривать как "план В" или "план С". Пока в Евросоюзе не уверены, удастся ли преодолеть сопротивление Бельгии, которая боится, что потом Россия будет с ней судиться из-за использования ее активов.

Обратите внимание! Суверенный фонд Норвегии создали в 1990 году. Они инвестируют доходы от ископаемого топлива. Сейчас его объем составляет более 1,8 триллиона евро.

Там никак не удается найти компромисс. Поэтому инициатива от Норвегии действительно смелая. Но все же сначала нужно работать над тем, чтобы Бельгия позволила воспользоваться российскими активами.

Ближайшие недели ожидаем напряженные переговоры. Сначала там попытаются использовать российские активы как залог для репарационного займа. Если не удастся договориться, то будут рассматривать "план В" или "план С". В любом случае должны поблагодарить Норвегию за такую инициативу,

– сказал Фесенко.

Почему Евросоюз еще не использовал замороженные российские активы?