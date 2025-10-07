Какое условие для использования средств ставит ЕЦБ?

Любое решение по замороженным активам Центробанка России ЕС должен принять в соответствии с международным правом. Об этом заявила президент Европейского центрально банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Мы очень рассчитываем, что любой механизм, который обсуждается и, в конце концов, будет введен, будет соответствовать международным правилам и международному праву,

– отметила Лагард.

Выступая перед законодателями Европы в Страсбурге, глава ЕЦБ выразила обеспокоенность, что решение ЕС о передаче этих средств для помощи Украине может быть юридически спорным.

По ее мнению, это может подорвать доверие к евро и отпугнуть инвесторов от хранения активов в этой валюте. В результате под угрозой окажется финансовая стабильность блока.

Кристин Лагард Президент Европейского центрального банка Учитывая финансовую стабильность и прочность евро, мы будем очень внимательно следить, чтобы предложенные решения соответствовали международному праву и учитывали стабильность финансовой системы.

Руководительница ЕЦБ отметила, что все страны, которые больше всего рискуют от использования замороженных средств Кремля, должны согласовать предоставление "репарационного займа" Украине.

Важно! Заметим, что ранее президент Франции Эмануэль Макрон также подчеркивал важность соблюдения норм международного права в отношении российских средств. По информации The Guardian, он французский лидер поддержал премьер-министра Бельгии, который выступил против использования этих активов.

Как ЕС хочет использовать замороженные активы России?

ЕС сейчас ищет способ профинансировать оборону и восстановление Украины, использовав часть из средств Кремля замороженных на Западе после вторжения Москвы в 2022 году.

Чтобы не изымать прямо эти активы, Брюссель хочет инвестировать российские деньги в беспроцентные облигации, выпущенные Еврокомиссией под гарантии правительств стран ЕС.

Высвобожденные таким образом средства ЕС планирует использовать для так называемого "репарационного кредита" Украине.

Стоит знать! Когда активы России были заморожены в начале войны, деньги были вложены в облигации. Сейчас эти облигации уже погашены, а основная сумма средств в Европе остается заблокированной в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии.

Что известно о предоставлении "репарационного кредита" Украине?