Что известно о ситуации вокруг российских активов?

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кава в комментарии журналистке Паоли Тамма, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

Читайте также ЕС поддержит и Украину, и собственную оборонку за счет российских миллиардов

Дело в том, что сейчас ЕС активно обсуждает так называемый "репарационный заем" на сумму 140 миллиардов евро. Он сформирован из доходов от замороженных российских государственных активов, находящихся под санкциями Запада.

В материале напомнили, что консенсуса пока нет – преимущественно из-за сопротивления Бельгии. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов в Люксембурге в четверг и пятницу.

Среди европейских стран продолжаются дискуссии, но позиция нашего государства такова: мы должны получить эти средства, поступающие из замороженных российских активов,

– сказал Кава.

Российские активы хранятся в Euroclear, бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг. Бельгия требует, чтобы остальные ЕС "совместно разделили" риск возможных российских контрмер - то есть предоставили финансовые гарантии на всю сумму и обязались совместно нести юридическую ответственность.

Обратите внимание! Если Бельгия уступит, встанет вопрос, то на что именно Украина должна потратить деньги.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в статье для Financial Times написал, что средства следует использовать исключительно для закупки оружия. Франция также настаивает, чтобы вооружение, которое будет покупать Киев, было европейского производства.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала это частично, заявив, что "часть этого займа" следует использовать "на закупки в Европе и с Европой". Однако Украина хочет иметь гибкость в использовании средств.

Нам нужно сочетание направлений расходов. Мы должны покрывать бюджетный дефицит, а не только финансировать безопасность и оборонные расходы, связанные с войной. Это также социальные обязательства правительства перед гражданами - пенсии и зарплаты работников бюджетной сферы,

– сказал Кава.

Заместитель министра финансов настаивает, что также к финансированию следует включить восстановление. Он пояснил, что на освобожденных территориях нужно вернуть людям условия для нормальной жизни.

Мы ведем переговоры с нашими партнерами, которые традиционно поддерживают Украину, и надеемся, что решение будет найдено,

– добавил Александр Кава.

Важно! Кроме того, Украина имеет дефицит финансирования в 23 миллиардов долларов на следующий год и уже подала запрос на новую программу МВФ, кроме запланированного займа от ЕС.

Как на события реагируют в Кремле?

Президент России Владимир Путин подписал указ, что позволяет ускоренную продажу государственных активов по специальной процедуре. Об этом пишет Bloomberg.

Таким образом Кремль может национализировать и распродать активы, принадлежащих иностранным компаниям. Это является своеобразным ответом на обсуждение ЕС конфискации активов России.

Заметьте! Более того, указ, который был подписан Путиным, также может быть использован для распродажи активов, которые когда-то принадлежали российским инвесторам.

Что известно о ситуации с Бельгией?