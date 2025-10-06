Що відомо про ситуацію довкола російських активів?

Про це заявив заступник міністра фінансів України Олександр Кава в коментарі журналістці Паолі Тамма, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Читайте також ЄС підтримає і Україну, і власну оборонку за рахунок російських мільярдів

Річ у тім, що наразі ЄС активно обговорює так звану "репараційну позику" на суму 140 мільярдів євро. Вона сформована з прибутків від заморожених російських державних активів, що перебувають під санкціями Заходу.

У матеріалі нагадали, що консенсусу поки немає – переважно через опір Бельгії. Це питання буде обговорюватися на зустрічі міністрів фінансів у Люксембурзі в четвер і п’ятницю.

Серед європейських країн тривають дискусії, але позиція нашої держави така: ми маємо отримати ці кошти, що надходять із заморожених російських активів,

– сказав Кава.

Російські активи зберігаються в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів. Бельгія вимагає, щоб решта ЄС "спільно розділили" ризик можливих російських контрзаходів — тобто надали фінансові гарантії на всю суму та зобов’язалися спільно нести юридичну відповідальність.

Зверніть увагу! Якщо Бельгія поступиться, постане питання, то на що саме Україна має витратити гроші.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у статті для Financial Times написав, що кошти слід використовувати виключно для закупівлі зброї. Франція також наполягає, щоб озброєння, яке купуватиме Київ, було європейського виробництва.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала це частково, заявивши, що "частину цієї позики" слід використати "на закупівлі в Європі й з Європою". Проте Україна хоче мати гнучкість у використанні коштів.

Нам потрібне поєднання напрямів витрат. Ми маємо покривати бюджетний дефіцит, а не лише фінансувати безпекові та оборонні витрати, пов’язані з війною. Це також соціальні зобов’язання уряду перед громадянами — пенсії та зарплати працівників бюджетної сфери,

– сказав Кава.

Заступник міністра фінансів наполягає, що також до фінансування слід включити відновлення. Він пояснив, що на звільнених територіях потрібно повернути людям умови для нормального життя.

Ми ведемо переговори з нашими партнерами, які традиційно підтримують Україну, і сподіваємося, що рішення буде знайдено,

– додав Олександр Кава.

Важливо! Крім того, Україна має дефіцит фінансування у 23 мільярдів доларів на наступний рік і вже подала запит на нову програму МВФ, окрім запланованої позики від ЄС.

Як на події реагують у Кремлі?

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє пришвидшений продаж державних активів за спеціальною процедурою. Про це пише Bloomberg.

Таким чином Кремль може націоналізувати та розпродати активи, які належать іноземним компаніям. Це є своєрідною відповіддю на обговорення ЄС конфіскації активів Росії.

Зауважте! Ба більше, указ, що був підписаний Путіним, також може бути використаний для розпродажу активів, які колись належали російським інвесторам.

Що відомо щодо ситуації з Бельгією?