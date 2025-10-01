Як хочуть використати заморожені активи Москви?

Останнім часом дискусії серед європейських лідерів щодо використання активів Кремля змістилися. Якщо раніше заморожені кошти Центробанку Росії не хотіли чіпати, то тепер розмірковують, як їх краще застосувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Головна мета Євросоюзу – надати Києву можливість купувати зброю за допомогою російських грошей.

Тому провідні європейські політики дедалі активніше підтримують ідею виділення безпроцентної позики Україні.

Однак важливою умовою буде те, що ці кошти підуть на закупівлю зброї у виробників ЄС.

Нам потрібне більш структурне рішення для військової підтримки, саме тому я запропонувала ідею репараційного кредиту, що базується на заморожених російських активах. Ми посилимо нашу оборонну промисловість, забезпечивши використання частини цього кредиту для закупівель у Європі,

– наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісія вже запропонувала, щоб Україна використала "репараційну позику" і для купівлі зброї у європейських виробників, і для фінансування бюджетних потреб. Проте остаточне співвідношення мають визначити лідери ЄС.

Хто підтримує "репараційний кредит"?

Основні обговорення "репараційної позики" мають відбутися на неформальному саміті лідерів ЄС у Копенгагені в середу, 1 жовтня.

Раніше, як зазначало видання Financial Times, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав надання позики Україні з російських грошей у розмірі 140 мільярдів євро. Зараз німецький лідер пропонує спрямувати ці кошти передусім на європейську зброю, а не на відбудову української інфраструктури.

Якщо Україна програє війну, відбудовувати буде нічого,

– прокоментував цю позицію один із дипломатів ЄС.

Франція, хоча й дуже обережна до юридичних наслідків використання грошей Кремля, теж підтримує пропозицію Мерца щодо закупівель зброї ЄС.

Окрім того, Фінляндія та Швеція підготували спільний лист, у якому закликали використати 140 мільярдів євро на "зміцнення європейської безпеки та оборонних спроможностей шляхом глибшої інтеграції України у європейську співпрацю".

Важливо! Європейські лідери вважають, що забезпечення України сучасною технікою є важливою частиною заходів для безпеки всієї Європи й хочуть поглибити військово-промислову кооперацію з Києвом. Тим більше, що погіршення відносин зі США за Трампа спонукає ЄС більше дбати про власну оборону.

"Репараційна позика" для України: що відомо?