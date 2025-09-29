Яке рішення знайшла Єврокомісія?

Разом з тим Єврокомісія вважає, що знайшла юридичну лазівку, яка дозволить виключити Угорщину з процесу ухвалення рішення щодо кредиту Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Наразі юридичні експерти ЄС працюють над схемою, яка дасть можливість виділити "репараційну позику" Києву, ухваливши рішення кваліфікованою більшістю країн.

Єврокомісія хоче скористатися висновками Європейської ради від 19 грудня 2024 року.

Тоді європейські лідери заявили, що активи Росії повинні залишатися замороженими, доки Москва не припинить війну проти України та не відшкодує завдані нею збитки. Тоді під цим мали на увазі, що кошти будуть заблоковані у банку Euroclear у Бельгії, а відсотки використовуватимуть для підтримки України.

Нова позиція Брюсселя полягає в тому, що ця заява дозволить змінити правила ухвалення рішень з одностайності на кваліфіковану більшість. Проте для цього більшість або всі інші країни мають погодитися.

Це потребуватиме політичної угоди на високому рівні від усіх або більшості глав держав і урядів,

– зазначила Єврокомісія в нотатці для послів ЄС.

Які перепони стоять перед Єврокомісією?

Однак досягти широкої згоди європейських країн Єврокомісії буде непросто.

Окрім Угорщини, проти надання кредиту може виступити дружня до Кремля Словаччина.

Також Бельгія, яка тримає у своєму депозитарії Euroclear більшість заморожених активів Кремля, вже висловила занепокоєння щодо їх використання. Вона остерігається юридичної відповідальності у разі претензій Москви.

Взяти гроші Путіна та залишити нам усі ризики – цього не буде,

– заявив прем’єр Бельгії Барт Де Вевер.

Втім, за даними Euractiv, бельгійський уряд готовий шукати альтернативи.

Брюссель пропонує замінити активи в Euroclear, які передадуть Києву, на спільно гарантовані боргові зобов’язання інших країн ЄС, щоб заспокоїти бельгійську сторону.

Лідери Євросоюзу обговорять "репараційну позику" на саміті в Копенгагені цього тижня.

Мета зустрічі в Копенгагені – забезпечити достатню підтримку інших країн, щоб ізолювати Орбана. Німеччина, Іспанія, Польща та країни Балтії підтримують план Комісії, тоді як Франція та Італія ставилися обережно до ідей використання заморожених активів,

– зазначив європейський дипломат.

Важливо! Остаточне рішення щодо використання російських коштів хочуть ухвалити наприкінці жовтня після детального розгляду цього питання міністрами фінансів країн ЄС.

"Репараційний кредит" для України: що відомо?